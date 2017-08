NVWA waarschuwt voor besmette eieren met hoge dosis schadelijke stof

Eten en Drinken Albert Heijn en Friesche Vlag genomineerd in Liegebeestverkiezing Wakker Dier 81 x gedeeld Albert Heijn, Almhof, Rio Mare en Friesche Vlag zijn dit jaar kandidaten in de Liegebeestverkiezing van actiegroep Wakker Dier. Die 'competitie' is bedoeld om de aandacht te vestigen op merken en bedrijven die ''liegen of misleiden over dierenwelzijn'' en zo consumenten op het verkeerde been zetten.