'Uit VS geïmporteerd voedsel voldoet vaak niet aan EU-wetten'

Eten en Drinken Feit of fabel: Honing is net zo 'ongezond' als suiker 10 x gedeeld Het publiek kan zaterdag tijdens Nationale Imkerdag kennismaken met het beroep van de bijenhouder en ongetwijfeld ook veel honing proeven. NU.nl legde naar aanleiding hiervan een aantal stellingen over honing voor aan het Voedingscentrum en aan Ruby van den Heuvel, natuurgeneeskundige van Herbiatic.