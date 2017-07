Slowakije eist meer vis in vissticks

Dit zei de Slowaakse premier Robert Fico kort voor een regionale topconferentie woensdag met de leiders van Hongarije, Tsjechië en Polen.

Fico dreigt volgens de BBC met boycotmaatregelen tegen producten uit andere Europese landen als de Europese Commissie niet ingrijpt.

Fico heeft gezegd dat in zijn land er minder vis zit in de vissticks die in Slowakije verkocht worden, dan die bijvoorbeeld in Oostenrijk met hetzelfde merk en dezelfde verpakking over de toonbank gaan. Volgens Fico doet zich dit oneerlijke verschijnsel ook voor in onder meer pakken wasverzachter en koffie.

Fico gaat komende week met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, over de discriminatie praten. Hij doet dat niet alleen namens Slowakije, want ook andere Oost-Europese landen hebben geklaagd dat ze soms minder waar voor hun geld krijgen dan rijkere EU-lidstaten.