Varkens in Nood verliest rechtszaak tegen supermarkt Dirk

De supermarkt werd gedagvaard omdat leveranciers zich niet aan de wet zouden houden bij het produceren van varkensvlees en het houden van vee. De dierenwelzijnsorganisatie eiste dat Dirk op de korte termijn zou stoppen met de inkoop van "onrechtmatig geproduceerd vlees'' en overstapt op vlees dat ten minste één ster van het Beter Leven-keurmerk heeft. Volgens de rechter zijn er echter geen overtredingen gepleegd.

"Dirk doet het goed op het gebied van dierenwelzijn en dit vonnis sterkt ons daarin", reageert Marcel Huizing, directeur Dirk van den Broek. Dirk is volgens hem een van de best scorende supermarkten op het gebied van duurzaam verkocht varkensvlees.

Varkens in Nood blijft erbij dat er veel mis is met Nederlandse varkenshouderijen en de manier waarop wordt omgegaan met dieren. Supermarkten zijn volgens de organisatie medeverantwoordelijk voor het leed in varkensstallen. De actiegroep overweegt in hoger beroep te gaan.

Keurmerk

Volgens Varkens in Nood was in 2013 afgesproken dat al het varkensvlees vanaf 2016 een keurmerk van de Dierenbescherming moet hebben. Niet waar, zegt Dirk, het vlees moet duurzamer worden maar over een keurmerk is niets afgesproken.

Ook bij andere supermarkten wordt nog steeds varkensvlees zonder keurmerk verkocht, maar Dirk en Jumbo scoren slechter dan de meeste andere supermarkten, stelde de dierenwelzijnsorganisatie na eigen onderzoek in januari 2016.