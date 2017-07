Terras Brasserie Staverden beste van Nederland

Het terras van de brasserie in Staverden is op te delen in drie stukken. Er is een centraal terras met 120 zitplaatsen, dat volgens de jury "piekfijn in orde, netjes, verzorgd en mooi opgedekt" is.

Het tweede gedeelte is een terras met vijftig zitplaatsen in een voormalige pauwenkooi. Tenslotte staan er in de zomer op het grasveld voor het grote terras strandstoelen.

De Werf, uit het Zeeuwse Veere, eindigde voor het tweede achtereenvolgende jaar op de tweede plaats. The Harbour Club uit Rotterdam maakt de top drie compleet.

Drie rondes

In totaal deden zo'n 400 terrassen mee aan de wedstrijd, waarvan er 125 doorgingen naar de tweede ronde. In ronde drie waren er nog honderd terrassen over. In de complete lijst zijn dit jaar elf van de twaalf provincies vertegenwoordigd; Groningen ontbreekt in de lijst.

Gelderland en Noord-Holland werden het meest vertegenwoordigd met ieder 17 deelnemende terrassen.