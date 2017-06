'Ramadan helpt niet om slank te worden'

Eten en Drinken Feit of fabel: de grootste (on)zin over brood 457 x gedeeld Er is deze week veel te doen over brood. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de een anders reageert op wit- of volkorenbrood dan de ander. Welke bekende broodmythen kloppen inderdaad niet, en welke veelgehoorde beweringen over brood zijn wel waar?