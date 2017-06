McDonald's begint proef met thuisbezorging

In eerste instantie gaat het om een proef in drie restaurants in Amsterdam en Amstelveen waar vanaf dinsdag aanstaande besteld kan worden. Begin juli wordt McDelivery door nog vijf Amsterdamse restaurants aangeboden.

Klanten kunnen hun bestelling plaatsen in de app van UberEATS, die de hamburgers en McFlurry's binnen een halfuur bezorgt. Klanten kunnen na de bezorging ook per product een beoordeling geven.

''Daar willen we veel van leren zodat alles naar wens is. Onze gasten moeten tevreden zijn'', verklaart directeur Manu Steijaert van McDonald's Nederland. Hij denkt dat er door bezorging nieuwe klanten bijkomen, al zullen ook sommige bestaande klanten er voor kiezen om te laten bezorgen in plaats van een bezoek aan een McDonald's-vestiging.

Evalueren

De keuze voor UberEATS als partner is ingegeven door ervaringen in het buitenland, legt Steijaert uit. ''In andere landen werkt McDonald's al met een bezorgdienst en daar hebben we geleerd dat we niet alles zelf moeten proberen te doen. Door de kennis die UberEATS van de logistieke kant heeft, kunnen wij onze kwaliteit garanderen.''

In september wordt de proef in Amsterdam geëvalueerd. Dan wordt besloten over eventuele uitbreiding. ''Ik denk dat we in het verleden al hebben laten zien dat we een 'fast learner' zijn en ook snel een nieuwe dienst kunnen uitrollen", verwijst hij onder meer naar innovaties als bestelzuilen in de restaurants.