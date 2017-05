Nederland wereldwijd grootste importeur avocado's na VS

Eten en Drinken Steeds meer mensen kopen fairtrade producten 13 x gedeeld Fairtrade levensmiddelen doen het goed in Nederland. In 2016 kocht 69 procent van de huishoudens fairtrade producten. In 2007 was dat nog 24 procent. Inmiddels kopen 5,3 miljoen huishoudens een of meerdere fairtrade-producten per jaar.