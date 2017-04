'Paasbrunch is inmiddels ingeburgerd'

Tijdens de paasbrunch grijpt men het liefst terug op klassiekers, vertelt Denise Kortlever, auteur van het ontbijt- en brunchboek All-day breakfast. "Pasen heeft als culinair festijn aan populariteit gewonnen. Het feest is echt vooral op de brunch gericht. Mensen vieren het vooral graag thuis, gezellig met familie. Maar ook in steeds meer restaurants worden paasbrunches georganiseerd."

Tips voor een thuisbrunch heeft Kortlever ook. "Doe het slim: bereid van te voren zo veel mogelijk voor. Maak miniversies van kleinere gerechten, voor een grote variatie op tafel. En besteed ook aandacht aan de aankleding. Door de tafel feestelijk aan te kleden, met bijvoorbeeld bloemen in meerdere, kleine vaasjes, doe je al het halve werk."

"De populariteit van brunchen is de laatste jaren flink toegenomen", stelt Kortlever. "Eerst werd er vooral gebruncht door expats in Amsterdam en Den Haag, maar dat is sinds twee jaar 100 procent veranderd. Brunchen is inmiddels ingeburgerd. Bovendien vind je in heel Nederland nu ontbijtgerechten op de kaart die heel de dag besteld kunnen worden."

Relaxed

Brunchen wordt vooral gedaan in het weekend, vertelt Kortlever. "Het is een makkelijke en relaxte manier om met vrienden en familie uit eten te gaan zonder gelijk een fortuin uit te geven." Dat mensen vaker ontbijten en brunchen heeft volgens Kortlever drie redenen. "Mensen zijn meer bezig met gezond leven en besteden daarom ook meer aandacht aan het ontbijt en de lunch. Er zijn ook steeds meer gezonde opties, denk aan havermout waar nu wel twintig verschillende varianten van in de winkel liggen. Mensen zijn zich ook bewust dat ontbijt - of brunch - de belangrijkste maaltijd van de dag is en dat een goede eerste maaltijd ervoor zorgt dat je de hele dag energie hebt."

"Daarbij eten mensen liever buiten de deur en slot past brunchen goed in de trend dat mensen graag foto's van hun eten delen op sociale media. Veel ontbijt- en lunchgerechten zijn fotogeniek, zoals eggs benedict en pannenkoeken." Dat merkt ook Annick den Hartog, bedrijfsleider van het all-day-brunchrestaurant Ted's in Utrecht (heeft tevens vestiging in Amsterdam). "We zien heel vaak dat er foto's worden genomen van onze gerechten."

Den Hartog ziet dat mensen steeds vaker voor een brunch kiezen. "Ik had het zelf niet verwacht, maar de populariteit ervan is echt gestegen. Mensen eten vaker buiten de deur maar zijn ook druk, dus ze kiezen dan voor een snelle maaltijd tussendoor. De brunch past daar goed bij. Er zijn natuurlijk ook nog genoeg mensen die wel de tijd nemen om een dagdeel lekker te zitten, zoals toeristen. En in het weekend nemen mensen er ook meer de tijd voor. De brunch loopt enorm goed."

Ei speelt uiteraard een hoofdrol tijdens de paasbrunch, maar wordt ook daarbuiten steeds vaker besteld. "Eerst waren mensen wat voorzichtiger met ei, maar dat is minder het geval sinds de Gezondheidsraad hierop is teruggekomen", aldus Kortlever. "Eieren passen alsnog goed in de "bewuste" trend, omdat het uiteraard een goede bron is van eiwitten. Wat ik zelf een perfect eiergerecht vind voor de brunch is oeuf en cocotte, een klein en elegant ovengerecht." Dat wordt beaamd door Den Hartog. "Mensen deinzen niet meer terug voor een ei. Ik zie dat er veel meer eigerechten besteld worden, waarvan het gepocheerde ei erg geliefd en populair is."

Culinair hoogstandje

Warme gerechten maken een vast onderdeel uit van de brunch, vertelt Kortlever. "Het vervangt natuurlijk twee maaltijden, dus warm hoort er ook bij. Een brunch is vooral erg gevarieerd. Hartig en zoet, gezond en minder gezond." Maar ook hartige gerechten vormen volgens de auteur een belangrijk onderdeel van de brunch. "Zoals de shakshuka, eieren gestoofd in tomatensaus. In Amerika is toast tot een culinair hoogstandje verheven, en dan toast gemaakt van kwaliteitsbrood dat voor je neus geroosterd wordt. Belegd met relatief simpele toppings als huisgemaakte pindakaas of avocado."

"Deze trend zie ik ook al voorzichtig in Nederland terug. We zijn inmiddels minder "bang" voor brood geworden, maar we eten wel bewuster brood. Een of twee sneetjes, maar dan wel van brood gemaakt van kwalitatieve ingrediënten, zoals de beste granen. Ook zuurdesembrood doet het goed." Den Hartog vertelt dat al het brood in haar brunchrestaurant wordt getoast. "Mensen vinden het lekker. Crispy brood geeft toch een beter mondgevoel dan een slappe boterham, zeker in combinatie met een zachte topping."

Cocktails

Brunches zijn ook "berucht" om de alcoholische dranken die er vaak bij genuttigd worden. In Amerika viert de mimosa hoogtij, een cocktail van champagne en sinaasappelsap. "Die is hier nog niet groot", zegt Kortlever. "Maar ik kan me voorstellen dat dat wel gaat gebeuren." Ook de bloody mary, een mix van onder meer tomatensap en wodka, is een typische "brunchcocktail", vertelt Den Hartog. "Die wordt bij ons vaak besteld. Het leuke aan brunchen is dat je niet gek wordt aangekeken als je rond het middaguur alcohol drinkt. Zeker met lekker weer wordt dat vaak gedaan."

Wat alcoholvrije brunchdranken betreft zijn sappen en smoothies onverminderd populair. Kortlever verwacht ook een opmars voor de espressotonic, een mix van tonic en espresso. Den Hartog ziet dat er veel limonades worden besteld met aparte smaken, zoals salie en lavendel. Ook niet-standaard frisdranken, zoals cranberry-lime juice worden vaker gedronken.

