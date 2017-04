Eten en Drinken 'Jumbo schrapt benaming sap bij dranken na klachten' 27 x gedeeld Supermarktketen Jumbo kiest eieren voor zijn geld in de strijd met foodwatch over het aanprijzen van 'sap' dat eigenlijk zo niet mag heten. Dat heeft foodwatch bekendgemaakt. Volgens de stichting past de winkel de categorie 'sap' in de webshop aan in 'sap en dranken'.