'Nederlanders eten veel te weinig asperges'

Ondanks de veelzijdigheid van de groente eten mensen volgens hen veel te weinig asperges. "De Nederlander eet gemiddeld maar 800 gram per jaar en slechts 25 procent van de Nederlanders eet überhaupt asperges", zegt Anneloes Meelkop van het Nederlands aspergecentrum. "Daar is nog veel werk in te verzetten." Het Aspergecentrum gaat daarom de straat op om de groente aan mensen te laten proeven. "Zo willen we laten zien wat je allemaal met de asperge kunt en dat ze ook helemaal niet moeilijk zijn om te bereiden."

Want daar zit de crux: veel mensen denken dat het veel werk is om asperges op tafel te zetten en beginnen er daarom niet aan. "Dat is een vooroordeel, ze denken dat het bewerkelijk is. Daardoor worden ze geremd om het te proberen."

Asperges dienen voor het koken eerst geschild te worden vanaf ongeveer drie centimeter onder het kopje. Van de onderkant van de asperge moet ongeveer 1,5 centimeter worden gesneden. "Je moet de asperges koud opzetten met alleen wat zout erbij", legt aspergeteler Guusta Noordam uit. "Vervolgens laat je ze ongeveer acht minuten koken. Daarna laat je ze nog even staan, afhankelijk van hoe gaar je ze wilt hebben. Groene asperges hoef je niet te schillen en kook je iets korter."

Gebruik wel verse asperges, benadrukt Meelkop. "Als ze mooi wit zijn, glanzen en als ze piepen wanneer je ze tegen elkaar aanwrijft, dan heb je met verse te maken. Bewaar ze maximaal drie dagen in een vochtige theedoek in de koelkast." Groene en paarse asperges moeten worden bewaard in een open, plastic zak.

Het aspergeseizoen eindigt 24 juni, maar ook daarna kan men nog even genieten van 'het witte goud'. "Als je de asperges schilt, kun je ze invriezen in een plastic diepvrieszak en een half jaar bewaren. Als je ze kookt, kun je ze gewoon bevroren in de pan gooien."

Wit, groen en paars

"98 procent van de geteelde asperges in Nederland is wit. De rest bestaat uit groene asperges", vertelt Meelkop.

"Dan zijn er ook nog paarse asperges, maar dat is een minimaal aantal. De witte zijn een stuk populairder omdat het echt traditie is om deze met de lente te eten. Asperges worden echt gelinkt aan het lentegevoel, maar met groene asperges is dat niet zo."

​"Groene asperges groeien boven de grond, witte onder de grond. Naar groene asperges is een stuk minder vraag dan naar witte", merkt Noordam.

"Asperges zijn een voorbode van de lente. Een echte seizoensgroente. Sommige telers willen het hele jaar asperges aanbieden, maar dat zou ik jammer vinden. Het is toch een traditie en die verdwijnt dan. Net als met haring, dat eet je toch ook niet het hele jaar?"

Noordam verwacht dit jaar een snelle oogst. "Door het warme weer komen de asperges massaal op en beleeft de oogst een snelle start. We kunnen nog niet vertellen of we het eind van juni daarom gaan halen." Bij het telen van de asperges gaan de telers de aspergebedden langs. Zien ze een scheurtje, dan betekent dat dat er een asperge aankomt. Die wordt vervolgens gestoken en op die plek groeit dan geen nieuwe asperge meer, legt Noordam uit. "Van een plant steken we ongeveer tien stengels en de andere tien laten we staan om de plant aan te laten sterken."

Wokken

De traditionele bereiding van asperges - met ham, ei en botersaus - is onverminderd populair, zegt Meelkop. "Er is wel steeds meer interesse in andere bereidingen. Zo kun je de asperges ook goed wokken, in een ovenschotel doen of in een salade."

"Asperges kunnen overal in", zegt Noordam. "Er wordt zelfs ijs en bavarois van gemaakt, of het wordt gebruikt in sushi. Het combineert ook goed met vis zoals zalm en kabeljauw en ook met kalfvlees, dat is niet sterk van smaak."

Behalve lekkere gerechten leveren asperges ook positieve gezondheidsvoordelen op. "Er zitten veel vitamines, waaronder C en E, en foliumzuur in en ze zijn gunstig voor de bloeddruk, het hart, de nier- en leverfunctie", zegt Meelkop. "Bovendien bevatten ze ook weinig kilocalorieën, dus asperges zijn heel slank."

Noordam voegt toe dat asperges vochtafdrijvend zijn. "Ze spoelen ook de afvalstoffen weg. Dat kun je na het eten van de asperges ruiken. Stoffen in de asperge, asparaginezuur, wordt omgezet in zwavelhoudende verbindingen. Die geven je urine de kenmerkende 'aspergegeur'." Niet iedereen kan deze aparte lucht ruiken. "Waarom is niet duidelijk, maar de mensen die het niet ruiken hebben waarschijnlijk geen enzymen om de stof om te zetten."