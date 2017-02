Alcoholvrij bier steeds populairder

Volgens de vereniging van Nederlandse Brouwers dronken Nederlanders in het afgelopen jaar zo'n 394.000 hectoliter aan alcoholvrij bier.

"We zien een ruime verdriedubbeling van de consumptie van alcoholvrij bier in de afgelopen 6 jaar. De keuze in het schap is in deze tijd stormachtig toegenomen. Veel consumenten omarmen dit alcoholvrije alternatief", aldus Cees-Jan Adema, directeur van Nederlandse Brouwers.

Volgens Adema wordt naast alcoholvrij bier ook steeds vaker bier gebrouwen en verkocht met een lager alcoholpercentage. "Een voorbeeld is de ‘session ale’ met een alcoholpercentage tussen de 2,5 procent en 4,5 procent die steeds vaker wordt geconsumeerd."

Naast alcoholvrij bier wordt ook speciaalbier steeds populairder. De consumptie van de speciaal gebrouwen biersoorten is met 18 procent toegenomen.