'Veel verpakkingen van Amerikaans fastfood bevatten gevaarlijke stoffen'

Uit een studie, die is gepubliceerd in Environmental Science and Technology, bleek dat onderzoekers in onder meer hamburgerdoosjes en frietbakjes bewijs vonden van fluorverbindingen.

Deze chemische stoffen zijn eerder in verband gebracht met kanker, immunotoxiciteit, schildklieraandoeningen en andere gezondheidsproblemen. De stof kan door de verpakking terechtkomen in het voedsel.

Voor het onderzoek werden ruim 400 verpakkingen verzameld van fastfoodrestaurants in de Verenigde Staten. Daarvan werd de hoeveelheid fluorinedeeltjes gemeten met behulp van spectroscopie.

Daaruit bleek dat 38 procent van de burger- en broodwikkels de stof bevat. Dit geldt voor 20 procent van de papieren bakjes, waarin onder meer frietjes worden verkocht.

Alarmbel

"De stof kan zo terechtkomen in de bloedbaan en zich daar vervolgens ophopen", zegt Graham Peaslee, professor aan de universiteit van Notre Dame die de verpakkingen onderzocht. "Ze blijven ook relatief lang in het lichaam aanwezig omdat ze niet worden afgebroken. Dit is een alarmbel voor fastfoodbedrijven en hun klanten."