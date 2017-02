Supermarkt Plus haalt kipspiesjes terug

Eten en Drinken Leverancier zegt dat pannen Albert Heijn ongevaarlijk zijn 45 x gedeeld Villeroy & Boch Group, de leverancier van de pannen die mensen konden kopen via een spaaractie bij Albert Heijn, heeft gereageerd op de ophef die woensdag is ontstaan. Een panneneigenares liet weten dat haar vogels waren overleden nadat zij de pan had gebruikt.