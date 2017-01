Wesley Sneijder vindt glaasje wijn bij het eten kunnen bij topsporters

"Als je goede wijn hebt hoef je er ook niet te veel van", vertelt de 32-jarige Oranje-international aan Shownieuws.

Sneijder heeft onlangs met de Italiaanse zakenman Fabio Cordella zijn eigen wijn op de markt gebracht. De voetballer is zelf vroeg begonnen met wijn drinken. "Ik heb het vrij vroeg leren drinken. Ik heb altijd een wijntje bij het eten gedronken. Ik vind het heerlijk. Je wordt er na het eten een beetje moe van, daar hou ik wel van."

Een voorkeur voor witte of rode wijn heeft Sneijder zeker. "Ik heb liever rode wijn. Ik ben van het bourgondische leven. Witte wijn is alleen ideaal als het lekker weer en niet te laat in de avond is. In de vooravond is het lekker."

Focus

Ondanks het uitbrengen van zijn eigen wijn benadrukt de middenvelder dat de focus nog altijd op voetbal ligt. Hij voetbalt momenteel bij de Turkse club Galatasaray. "Ik blijf voetballen tot het einde, zolang ik maar een meerwaarde kan zijn bij het team waar ik actief ben. Het gaat tot nu toe geweldig in Istanbul."

Sneijder heeft het naar eigen zeggen goed in de Turkse hoofdstad. "Ondanks de gebeurtenissen in het land hebben wij het uitstekend. Het is hier wat kouder nu, maar voor de rest bevalt het prima hier."