Nederland eindigt op elfde plaats in wereldfinale Bocuse d'Or

De internationale culinaire wedstrijd bestaat sinds 1986. Grondlegger is de beroemde Franse topkok Paul Bocuse. Elke twee jaar strijden koks uit 24 landen om de titel.

De 28-jarige Smink hoopte vooraf met zijn team op een plek in de top 10, maar hij realiseerde zich dat het lastig zou worden aangezien in andere landen veel geld en tijd wordt gestoken in de training van de teams.

"Dan heb je het over budgetten van 2 tot 3 miljoen euro en trainen ze twee jaar lang vijf dagen in de week", zei hij vooraf tegen het ANP. Nederland is zover nog niet.

Jonnie Boer, president en jurylid van Bocuse d'Or Nederland, is trots op dit resultaat. "Als je als land met ongeveer het kleinste budget van alle deelnemende landen opnieuw elfde van de wereld kunt worden, dan ben je groot."