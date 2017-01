Slachthuizen houden zich steeds beter aan regelgeving

De toezichthouder ziet vooruitgang sinds de controles meer worden gericht op slachterijen die slecht presteren. Bedrijven die het langere tijd goed doen, krijgen juist minder bezoek van de inspecteurs.

Op de vleessector is de afgelopen jaren veel kritiek geweest. Zo constateerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2014 dat de voedselveiligheid in het geding was. "De overheid is er ten onrechte van uit gegaan dat het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid zou nemen", stelde de raad destijds.