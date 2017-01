Voedseltrends 2017: hoofdrol voor groente

"Volgens de herziene versie van de Schijf van Vijf moeten we 250 gram groente per dag eten en meer mensen gaan zich hieraan houden", zegt Anneke Ammerlaan, die trendwatcher is op het gebied van voedsel.

"We zien nu al dat groente vaker wordt verwerkt in producten, zoals in de vegaburger en in pizzabodems. De groentesteak zal dit jaar vaker worden gegeten. Daarbij wordt een plak groente, bijvoorbeeld aubergine en bloemkool bereid alsof het een stuk vlees is. Mensen staan er voor open om groente op deze manier te eten."

Ammerlaan ziet een glansrol voor de bloemkool. "Het wordt de nieuwe trendgroente. Het is gezond, toegankelijk en in Amerika is de bloemkool in grote opkomst. De kans is groot dat Nederland dan volgt." Ook spruitjes zullen vaker op het menu staan. Boerenkool, dat de voorgaande jaren vaak werd gegeten, "heeft zijn beste tijd gehad".

Boeket op je bord

Marielle Bordewijk, fooddesigner en trendwatcher, denkt dat plantaardig eten gaat doorzetten. "In de horeca is het fenomeen 'botanical dining' ontstaan, waarbij groente als een boeket op je bord wordt gepresenteerd. De variatie uit de plantenwereld staat centraal bij deze vorm van eten. Opvallend is dat vlees hierbij niet verboden is. De chefs hanteren een 80/20-regel, waarbij 80 procent bestaat uit groente en twintig uit vlees. Het accent ligt nu op de rijkheid van smaken die groente te bieden heeft."

In de horeca krijgen we meer ambachtelijk, eerlijk geproduceerd voedsel, zegt Luuk Scholte, die werkzaam is als beursmanager bij Horecava. "En ook technologie en digitalisering spelen grotere rollen. Zo gebruiken restaurants virtual reality-brillen om een bijzondere beleving te genereren. Zo eet je je oester op het wad of vanuit een oesterbank in Zeeland."

Daarbij is ook duurzaamheid een trend die gaat doorbreken. "Producten krijgen een duurzame basis. Denk aan bier die is geproduceerd met regenwater. Er komen ook meer bedrijven die zich puur richten op het maken van duurzame producten, zoals de Verspillingsfabriek die sauzen en soepen maakt van overgebleven producten."

Bordewijk verwacht ook dat deze trend doorzet. "De horeca en fabrikanten zijn hier steeds actiever mee bezig. Zo maken ze bijvoorbeeld brood van de reststroom die overblijft na het brouwen van bier. Ik denk dat de grotere ketens dit ook gaan oppakken."

Geen superfood

Superfoods zien we dit jaar minder vaker terug, denken zowel Bordewijk als Ammerlaan. "Mensen zijn op zoek naar quick fixes", zegt Ammerlaan. "Ze willen snel het gewenste resultaat bereiken. Maar liever door die gezondheid uit voedzame en minder dure producten te halen."

"Men is minder hysterisch over gezond eten, we kijken er meer met een nuchtere blik naar", vult Bordewijk aan. "We volgen de fotogenieke healthbloggers niet meer klakkeloos, maar zorgen ervoor dat we niet te veel en vooral gevarieerd eten."

Dit is uitstekend toe te passen in de bowlfoodtrend, die nu al populair aan het worden is dankzij de pokébowl. Hierin zitten bekende sushi-ingrediënten zoals rijst, sojabonen en verse vis. "Alle trends komen hier in samen", zegt Bordewijk. "Het is makkelijk om te maken, het ziet er leuk uit, het is gezond en je kunt overgebleven restjes gebruiken. Steeds meer restaurants serveren een pokébowl of een andere variant hierop."

Suiker

Suiker blijft volksvijand nummer één, denkt Ammerlaan. "Wat je wel vaker gaat zien, zijn gevriesdroogde stukjes fruit die een prima alternatief zijn voor snoep. Het smaakt krokant en de structuur doet denken aan een schuimpje."

Zoete dranken als cola en 7-up worden vervangen door natuurlijke limonades met minder suiker. Verder blijft thee populair, vooral kruidenthee gaan we vaker drinken. Alcohol laten we vaker staan. "Je merkt dat er steeds kwalitatievere alcoholvrije wijnen komen. Ook andere alcoholische dranken krijgen een 0 procent-variant, zoals Campari. Zowel ouderen als jongeren drinken minder alcohol en daar spelen de producenten op in."