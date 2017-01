Amsterdam gaat horeca strenger controleren

Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat cafés en andere horecagelegenheden slecht presteren als het gaat om controle van de minimumleeftijd en het blijven schenken aan mensen die al dronken zijn.

Voor het onderzoek werden 'mystery shoppers' op pad gestuurd naar cafés, supermarkten, slijterijen, cafetaria's, avondwinkels en sportverenigingen. Ze bekeken daar of er werd gecontroleerd op leeftijd en testten in cafés of ze nog alcohol konden krijgen terwijl ze (deden alsof ze) flink aangeschoten waren.

De minimumleeftijd werd het best gecontroleerd in supermarkten en slijterijen. Sportverenigingen, avondwinkels en vooral de horeca scoorden het slechtst. Ook het verbod op 'doorschenken' aan mensen die al dronken zijn, werd in de bezochte cafés slecht nageleefd. In bijna driekwart van de bars konden de 'dronken' acteurs gewoon doordrinken.

Burgemeester

Met het onderzoek in de hand gaat de gemeente strenger controleren, laat een woordvoerder van burgemeester Eberhard van der Laan woensdag weten.

''De horeca moet zich de uitkomsten van het onderzoek aantrekken en hier nu echt werk van maken. Ook op andere plekken waar alcohol wordt verkocht, moet de naleving van de regels beter. De gemeente zal de komende jaren extra maatregelen nemen om te controleren dat het ook echt gebeurt, onder meer met extra preventie en met de inzet van jonge, meerderjarige handhavers."