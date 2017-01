Oost-Europeanen zijn grootste alcoholdrinkers ter wereld

Dat blijkt uit een overzicht dat Vouchercloud samenstelde aan de hand van data van de Wereldgezondheidsorganisatie. Zij gebruikten hiervoor gegevens uit de periode 2010 tot en met 2015.

In de top tien zijn meer landen uit Oost-Europa te vinden. Op de tweede en derde plek staan Wit-Rusland en Litouwen (beide 17,1 liter alcohol per persoon per jaar). De top vijf wordt verder aangevuld door Rusland en Tsjechië (14,5 en 14,1 liter).

Nederland

Nederland staat op de 42e plek, een Nederlander drinkt gemiddeld 9,6 liter pure alcohol per jaar. Dat is nog boven de Verenigde Staten, waar 9,2 liter alcohol per persoon per jaar geconsumeerd wordt. Dat is ongeveer gelijk aan 558 blikken bier van 330 milliliter.

De lijst wordt afgesloten door landen als Koeweit en Pakistan, waar gemiddeld 0,1 liter alcohol per jaar genuttigd wordt. In Pakistan wordt vanwege religieuze overtuigingen weinig alcohol gedronken. In Koeweit is de consumptie van alcohol verboden.