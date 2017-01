Jamie Oliver sluit zes restaurants in Verenigd Koninkrijk vanwege Brexit

"Zoals elke restauranteigenaar weet, is dit een moeilijke markt", zegt Simon Blagden van de Jamie Oliver Restaurant Group tegen The Guardian. "Sinds de Brexit is het door de hoge druk en onzekerheid nog moeilijker geworden."

Door het sluiten van de restaurants verliezen zo'n 120 medewerkers hun baan. Het bedrijf hoopt hen bij andere restaurants van de keten aan werk te kunnen helpen. "Deze sluitingen hebben op geen enkele manier te maken met de toewijding en inzet van het personeel", aldus Blagden.

Volgens Blagden zorgde een combinatie van hoge kosten voor ingrediënten, het trainen van personeel en lagere bezoekersaantallen ervoor dat de zes zaken moeten sluiten. Internationaal gezien moeten komend jaar 22 nieuwe Italiaanse restaurants openen.

In Nederland is er één vestiging van Jamie's Italian; in de Markthal in Rotterdam. Oliver's restaurant Fifteen in Amsterdam sloot eind november gedwongen de deuren na een faillisement.