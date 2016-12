Tien tot twintig procent horeca niet brandveilig

Na de brand in café 't Hemeltje in Volendam, deze jaarwisseling zestien jaar geleden, is er volgens hem wel veel verbeterd. Het vuur brak uit door kerstversiering en in de jaren daarna is hierop streng gecontroleerd. ''Eerst was 80 procent niet in orde, daarna was het zo dat 80 procent wel in orde was'', aldus Meijer.

Bij de cafés, restaurants en clubs waar het nog niet brandveilig is, ontbreekt het vooral aan een goede aanduiding van de vluchtwegen, zijn de vluchtwegen geblokkeerd of de deuren onjuist vergrendeld. De boosdoeners zijn volgens hem vooral nieuwe horecazaken waarvan de eigenaren nog niet goed weten hoe het werkt en ondernemers die blijven volharden en tafels voor de nooduitgang zetten.

Meijer noemt het een ''langdurig traject'' om alle zaken veilig te krijgen. De brandweer doet daarbij ook een beroep op bezoekers. ''Kijk goed om je heen. Als je ziet dat de groene bordjes niet branden, spreek de horecaondernemer er dan op aan.''