Top tien AD Oliebollentest in een jaar flink veranderd

Net als in 2015 staat oliebollenmaker Meesterbakker Voskamp uit Spijkenisse op één.

Bakkerij Olink uit Maarssen behaalde vorig jaar het zilver, maar wist dit jaar de jury niet voor zich te winnen. De jury had moeite met het vetgehalte van de bollen en plaatste de bakker dit jaar op de 29e plek. Ook de nummer drie van vorig jaar Brood- en Banketbakkerij Jan Pieter Duin uit Tiel is flink gezakt en staat nu op nummer twintig. Reden daarvoor is de grote hoeveelheid vulling in de oliebol.

Richard Visser uit Rotterdam behoort voor de vijftiende keer bij de beste oliebollenkramen van Nederland. Toch zakt hij dit jaar drie plekken en eindigt niet als vierde, maar als zevende. De nummer vijf van 2015 was Gebakkraam Nico Sterrenberg uit Schiedam. Dit jaar valt Sterrenberg in tegenstelling tot voorgaande jaren net buiten de top 10 met plek dertien.

Dalers

Vorig jaar stond bakkerij Vliegendehond uit Wolvega nog op een eervolle zesde plaats. Deze bakker stond meerdere keren in de top 10, maar zakte dit jaar naar plek 57 door een "te uitgesproken vruchtensmaak". Nog een opvallende daler is Versbakkerij Eshuis. Deze oliebollenbakker had in 2015 nog een eindcijfer 9,5, maar eindigt dit jaar op nummer 99, door de kwaliteit van de korst.

Bij Oliebollenhut Tholen uit Tholen spreekt de jury van "een raadsel". De oliebollen eindigden vorig jaar nog op een achtste plek, maar zakken naar plek 73 door een "niet te definiëren bijsmaak". Positief nieuws is er voor Vroeg uit Bunnik. Vorig jaar nog een negende plek en eindigt nu op nummer vier door de "gouden formule".

De nummer tien van 2015 is dit jaar beoordeeld als een "doorsnee oliebol". De bollen van Brood- en Banketbakkerij Lorkeers uit Nijverdal hebben een knapperige korst en goede smaak , maar de jury heeft moeite met de duidelijk zichtbare stukjes appel in de bol en zet de pol op nummer 34.

Verrassingen

De top 10 van 2016 kent ook enkele verrassingen. Bakkerij Aad Klootwijk uit Capelle aan den IJssel was vorig jaar geëindigd op nummer 46 en behaald dit jaar de derde plek. Ook bakkerij Jonker uit Oldebroek steeg flink vanaf plek 33 naar de vijfde positie.

Bakkerij Jansen en Terpstra uit Oosterwolde werd vorig jaar nog niet meegenomen in de test, maar eindigt dit jaar op plek zes. Ook bakker Roel uit Utrecht eindigt na de eerste test op een eervolle achtste positie. Bakkerij van der Waal uit Ridderkerk en Tijsterman Bakkers uit Oegstgeest debuteren dit jaar met een negende en tiende plek.

Grote steden

In Rotterdam zijn in totaal 25 kramen beoordeeld. Het hoogste cijfer is een 9,5 en de kraam met de slechtste oliebollen kreeg een 3,5 van de jury. In Amsterdam werden vijf kramen beoordeeld. De Veerpont behaalde een 6,5 en in de Ferdinand Bolstraat behalen de oliebollen van Brood- en Banketbakkerij Rud. H. Venekamp een 4,5 als eindcijfer.

In Utrecht worden de beste oliebollen verkocht bij de bakkerijen van Roel. Deze oliebollen werden beoordeeld met een negen. Bij de Hollandse Gebakkraam J. Witstijn is de oliebol taai en klef en eindigt daarmee op de laatste plek in de Domstad. In Den Haag zijn veertien oliebollenbakker getest. De beste oliebol kreeg een 7,5. De minst lekkere is van Gebakkraam Jan Vermolen die een vijf als eindcijfer kreeg.