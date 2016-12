'Bakker Voskamp bakt tweede jaar op rij de beste oliebol'

In deze 24e Oliebollentest van het AD ging de tweede plaats naar Bakkerij Brokking in IJsselstein. Bakkerij Aad Klootwijk uit Capelle aan den IJssel eindigde op de derde plaats.

Het panel bezocht in totaal 160 oliebollenbakkers. Volgens de jury zijn aan de top de verschillen maar klein. Maar over de bollen van Voskamp heeft het panel vrijwel uitsluitend lovende woorden. "Absolute winnaar", "lekker krokante korst", "luchtig, goed gevuld en lekkere afbeet", oordeelt het panel.

Training

De bakkers van Voskamp hebben honderden uren getraind. Elk jaar zijn de eigenschappen van de natuurproducten waarmee wordt gewerkt weer anders. De bloem kan net iets anders reageren en elke oogst appels of rozijnen is ook steeds net even anders.

"Het is niet alleen het recept, alles moet kloppen. Ik moet zorgen dat mijn mensen onder optimale omstandigheden kunnen werken. De juiste apparatuur moet er staan. Maar wil het goed gaan, dan moet ook de chauffeur bij de les blijven. En de verkoopster moet vriendelijk tegen de klant zijn en verstand van zaken hebben, want anders is alles nog voor niets geweest", aldus directeur Cees Weeda.

Het familiebedrijf Voskamp (met zeventien filialen en 180 medewerkers) produceert 13.000 stuks per uur. Vorig jaar gingen er meer dan 500.000 over de toonbank.

In 2010 won Voskamp de prijs voor het eerst.