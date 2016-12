Robert Kranenborg adviseert Nederlanders niet te gourmetten met kerst

"Groot gevogelte; een kalkoen of een kapoen (haan) op tafel of een flink stuk gebraad, dat is voor mij kerst", vertelt Kranenborg aan NU.nl. "Iets dat aangesneden moet worden."

Gourmetten is volgens de chef-kok te makkelijk. "Het is allemaal kant en klaar. Je hebt veel meer plezier op het moment dat je echt de keuken in stapt en gerechten gaat maken waar je echt je best voor moet doen."

Uit een enquête van NUpanel blijkt echter dat gourmetten onverminderd populair is onder Nederlanders. Van de 3.449 ondervraagden zei 31 procent voor deze vorm van tafelen te kiezen. Een iets groter deel (39 procent) schuift aan voor een uitgebreid diner met meerdere gangen.

Voorbereiding

Edwin Kats, die aan het roer staat bij restaurant Noble, raadt aan het makkelijk te houden bij het kerstdiner. "Kerst brengt toch altijd wat extra spanning met zich mee, dus tegen de mensen thuis zeg ik altijd: kook iets wat je al eerder gemaakt hebt."

"Kijk ook wat je in de voorbereiding kunt doen: een aantal dingen kun je al een paar dagen van tevoren maken, zodat je met kerst ook lekker aan tafel kunt zitten en minimale tijd nodig hebt in de keuken."

Chef-kok Jan Sobecki, die onlangs twee Michelinsterren kreeg voor zijn restaurant Tribeca, adviseert met "verse spullen" te koken. "Kijk ook iets minder naar een recept en kook gewoon op gevoel."