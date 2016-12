'Zwangere vrouwen missen rauw vlees het meest'

Voor het onderzoek van Baby24 zijn 6.495 zwangere vrouwen ondervraagd. Als vrouwen voor één dag alles zouden mochten eten tijdens hun zwangerschap zou 43 procent kiezen voor deze producten.

Het grootste deel van de vrouwen (89 procent) houdt zich tijdens hun zwangerschap aan alle voedingsadviezen, maar een minderheid (11 procent) eet ook wel eens iets wat afgeraden wordt. Rauwe vleeswaren zijn favoriet (37 procent), gevolgd door sushi of andere rauwe vis en een aantal rauwmelkse kazen (23 procent). Tartaar en biefstuk worden een stuk minder (16 procent) gegeten.

59 procent van de vrouwen houdt zich niet aan de voedingsadviezen in de periode dat ze zwanger probeert te worden of nog niet zeker weet of ze zwanger is. Walter Kuchenbecker, gynaecoloog bij Vrouw-kindcentrum Isala: "Als je zwanger probeert te worden, is het aan te raden om de voedingsadviezen voor zwangeren op te volgen, te stoppen met roken en alcohol te vermijden. Gezonde voeding en een gezonde leefstijl verhoogt de kans op zwanger worden en beperkt het risico op zwangerschapscomplicaties."

Uit het onderzoek blijkt dat 41 procent van de mannen solidair is met hun vrouw, en gedurende de hele zwangerschap andere afgeraden voedingsmiddelen niet eet.