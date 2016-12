'Een op drie denkt ten onrechte dat ondoorbakken hamburger veilig is'

Het centrum liet door GfK een onderzoek naar vlees en veiligheid uitvoeren onder 1.059 mensen en waarschuwt op basis van de resultaten voor het gebrek aan kennis bij Nederlanders, met name wat betreft hamburgers.

"Een hamburger kun je niet half rauw of rosé eten, het is niet hetzelfde als een biefstuk", zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid van het Voedingscentrum. "Een hamburger is gemalen vlees, vaak van rund- of varkensvlees. En in alle soorten gemalen vers vlees kunnen schadelijke bacteriën voorkomen."

Als Nederlanders buitenshuis een hamburger eten, neemt 27 procent een halfdoorbakken hamburger, en 3 procent geeft de voorkeur aan een exemplaar dat nog rauw van binnen is.

"In restaurants worden hogere eisen aan hamburgervlees gesteld dan bijvoorbeeld supermarkthamburgers", zegt Van der Vossen. Toch raadt zij aan om een burger voor de zekerheid doorbakken te bestellen, zeker voor risicogroepen als zwangere vrouwen.

Niet op peil

Uit de enquête blijkt verder dat 8 procent van de respondenten denkt dat het überhaupt niet mogelijk is om ziek te worden van rauw vlees. Ook consumeert 47 procent weleens vlees na de houdbaarheidsdatum. Het Voedingscentrum raadt dit af.

Het centrum concludeert dat de kennis over de gevaren van rauw vlees, zeker rundvlees, niet op peil is. Naar schatting lopen jaarlijks 107.000 Nederlanders een voedselinfectie op door rund- of schapenvlees.

Dat aantal is veel hoger dan bij kip- en varkensvlees, hoewel die soorten meer gegeten worden. Volgens het Voedingscentrum hebben Nederlanders van kip en varken beter door dat het gevaarlijk kan zijn.