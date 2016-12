Nederlanders drinken minder prosecco

In Europa is de situatie andersom, hier is champagne in waarde groter maar worden er meer liters prosecco gedronken. Dat stelt leverancier van big data IRI. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland en Duitsland zijn hierbij meegenomen.

Bij prosecco is er in Nederland een daling van 14 procent in de omzet te zien, terwijl de omzet van champagne groeit. De champagne-omzet bedraagt 10 miljoen euro en laat een groei zien van 5 procent in waarde.

De Europese champagne-markt blijft licht groeien in waarde, met een stijging van 0,9 procent, maar een daling van 0,3 procent in volume. Opvallend is dat Frankrijk, waar de meeste champagne wordt geproduceerd, een volumedaling laat zien van 1,2 procent. In totaal werd er in Frankrijk 921 miljoen euro aan champagne verkocht, dit is 66 procent van alle champagne-omzet gemeten in Europa.

Prosecco is het goedkoopst in Spanje, bijna een kwart van de Britse prijs. In Spanje drinkt men 200 keer meer cava dan prosecco. Cava groeit daarbij sterk in volume in de meeste landen, ook in Nederland groeit cava met 19 procent.