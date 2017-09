Eerste aflevering weekendeditie RTL Boulevard trekt 489.000 kijkers

Het showbizzprogramma, dat in het weekend afwisselend aan elkaar gepraat wordt door Witzenhausen, Nicolette Kluijver en Bridget Maasland, staat daarmee op de veertiende plek in de kijkcijferlijst.

In de weekendeditie van RTL Boulevard is meer ruimte voor lifestyle, wonen en koken dan in de doordeweekse uitzendingen.

De best bekeken programma's van zaterdag kwamen voor rekening van NPO1. Het journaal van 20.00 uur voert met bijna 1,9 miljoen kijkers de kijkcijferslijst aan, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Studio Sport Eredivisie volgt met 1,4 miljoen kijkers en de voorstelling Licht van Youp van ’t Hek maakt de top drie compleet.

Licht was de eerste voorstelling van Van 't Hek nadat hij een paar maanden uit de roulatie was geweest door een zware hartoperatie. Hij speelde de laatste show in mei van dit jaar.