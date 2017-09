Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

In de documentaireserie Fire Chasers proberen brandweermannen met gevaar voor eigen leven een reeks bosbranden in Californië te blussen. Het populaire sitcompaard BoJack lijkt spoorloos verdwenen in het vierde seizoen van de veelgeprezen animatieserie BoJack Horseman.

Een journalist wordt gedwongen om een aantal misdaden te plegen in Apaches. In de sciencefictionserie The Expanse stuit een rechercheur op een duister complot op een ruimtekolonie. Spirit: Samen Vrij vertelt het verhaal over een bijzondere vriendschap tussen een jong meisje en een wilde hengst. In het eerste seizoen van Maniac fantaseert een psychiatrische patiënt in een inrichting over hoe zijn ideale leven eruit had gezien.

Een sullige scholiere en een Instagram-beroemdheid zijn verliefd op dezelfde jongen in de comedyserie #REALITYHIGH. Misdaden die zijn bekend door de daders worden opnieuw tegen het licht gehouden in de true-crimeserie The Confession Tapes. In de tienerdramaserie Greenhouse Academy moeten twee rivaliserende studentenverenigingen gedwongen samenwerken. Daarnaast verschenen er deze week weer nieuwe afleveringen van Shooter, Rick and Morty en Chesapeake Shores.

Films

Familie en komedie

Een criminele dubbelganger van Kermit de Kikker brengt de Muppets in grote problemen in de komedie Muppets Most Wanted. In de Pixar-hit Finding Nemo moet clownvis Marlin in de uitgestrekte oceaan op zoek naar zijn vermiste zoontje Nemo. Een Griekse godenzoon moet een aantal grote obstakels overwinnen om zijn sterfelijkheid terug te krijgen in de Disney-film Hercules.

Drama en romantiek

Een moeder die is afgesloten van de buitenwereld probeert haar zoontje op te voeden in het met een Oscar bekroonde drama Room. In Mothers and Daughters blikt een zwangere fotografe terug op haar relatie met haar moeder. In Carrie Pilby heeft een hoogbegaafde tiener van alles verstand, behalve van liefde en relaties.

Documentaires en cabaret

De documentaire Whitney: Can I Be Me vertelt het tragische levensverhaal van zangeres Whitney Houston. In Incorruptible demonstreren jonge activisten met gevaar voor eigen leven tegen de autoriteiten in Senegal. Komiek Marc Maron (bekend als coach Sam uit de Netflix-serie GLOW) deelt zijn komische kijk op de wereld in zijn special Too Real.