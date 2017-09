André Hazes ziet vader terug in zijn zoon

In gesprek met Libelle vertelt de 23-jarige zanger dat hij gelooft in tekens en regelmatig het gevoel heeft dat hij een teken krijgt dat hij iets wel of niet moet doen. Sinds de geboorte van zijn zoon ziet hij "vooral het teken dat zijn zoontje zo op zijn vader lijkt".

"Een paar dagen geleden, de kleine was heel rustig, pakte ik een biertje en werd hij ineens helemaal gek. Hij wilde per se dat glas. Terwijl hij dat normaal bij een glaasje water of limonade niet heeft", aldus Hazes. "Dat zijn van die rare dingen dat ik denk: het is ­gewoon die ouwe!"

De zanger herkent zichzelf terug in het gezicht van zijn zoontje. "Ik vind het eng hoe erg hij op mij lijkt. En hij lijkt nóg meer op mijn vader. Zijn hoofd is bol, zonder nek, en hij heeft een dikke buik. Maar ook de manier waarop hij lacht, is precies mijn vader."