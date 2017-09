Carey Mulligan niet blij met rol in The Great Gatsby

Mulligan speelde Daisy Buchanan, Leonardo DiCaprio was haar tegenspeler in de verfilming van het klassieke boek van F. Scott Fitzgerald. "Ik was niet gek op mijn werk in Gatsby", zei ze tegen Variety.

"Ik weet niet zeker of ik de weg een beetje kwijtraakte omdat ik geïntimideerd was door de omvang van de film. Ik denk dat ik misschien een beetje geïmponeerd was door de ervaring, en geïntimideerd door het acteerniveau om mij heen."

De grootte van het project maakte haar ook onzeker. "Ik had soms het gevoel dat ik het personage echt had gevonden, en dan voelde ik me weer alsof ik haar had verloren. Ik ben nooit heel tevreden geweest over mijn werk in de film."

Got Talent

De actrice voelde ook druk om een buitengewone performance neer te zetten, nadat ze verschillende topactrices had verslagen om de rol van DiCaprio's geliefde te krijgen. "Het was bijna een soort America's Got Talent-casting rond die rol", zegt ze nu. "En dan was er de verwachting dat ik de rol echt waarmaakte."

Mulligan zegt dat ze wel van het personage houdt en veel tijd heeft gestoken aan de voorbereiding. "Dat is misschien niet overgekomen op het scherm. In dat opzicht zou ik willen dat ik het over kon doen."

Ze geeft toe dat de ervaring zorgde dat ze daarna rollen in kleinere films heeft aangenomen. "Misschien ben ik daardoor meer gericht op onafhankelijke films, en probeer ik iets meer beheersbaars te vinden", legt ze uit.