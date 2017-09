Kensington geeft volgend jaar concert in Johan Cruijff Arena

Dat bevestigden de bandleden dinsdagavond in De Wereld Draait Door, nadat eerder al geruchten rondgingen over de show. Het wordt het grootste solo-optreden ooit voor de band.

Met de vijf optredens die Kensington dit jaar geeft in de Ziggo Dome komt het totale aantal shows daar op tien. Het laatste album Control behoort al bijna een jaar tot de bestverkochte platen van het land en ook voorganger Rivals verkoopt nog steeds uitstekend.

"De Ziggo is nu leuk aan het worden", zei zanger Eloi Youssef. "We moesten weer dingen doen die eng zijn." Voor het concert, dat plaatsvindt op 14 juli, laten de mannen zich graag inspireren door andere grote bands die hen in het stadion zijn voorgegaan.

Metallica

Maandag zat de band op de tribune bij Metallica in de Ziggo Dome en eerder deze zomer bezochten de heren een show van U2 in de Arena.

"Als je zelf heel veel speelt, heb je vaak geen zin meer om naar concerten te gaan", aldus gitarist Casper Stareveld. "Dan wil je ook wel eens thuis zijn. Maar de laatste tijd verdiepen we ons weer in andere bands. Een band als U2 kan een stuk verder gaan met de productie, maar wij willen daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komen."

Kensington is niet de eerste Nederlandse band die solo gaat optreden in de Arena. Kane ging de band voor in 2003. Kensington speelde overigens al wel een keer in het Amsterdamse stadion. Dat was tijdens een show van Armin van Buuren.