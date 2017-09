Miss Montreal laat verleden achter zich met nieuwe plaat en clubtour

Sanne Hans, zoals Miss Montreal eigenlijk heet, vertelt op Instagram over de begindagen van haar carrière, nu zo'n tien jaar geleden.

"Mijn eerste album werd opgenomen in Brussel, met mijn leuke bandje. Stiekem zat ik in die tijd in een persoonlijk hele zware tijd - in details treden doe ik niet - maar het leek alsof die pijn de prijs was die ik betaalde om dit werk te mogen doen."

Toen haar platenbaas vroeg of ze haar plaat wilde opnemen in Portugal, twijfelde ze niet. "Met tranen van blijdschap heb ik dat aanbod aangenomen en heb ik mijn eerste album buiten in een tuin in Portugal ingezongen." Van die periode kan ze zich echter nog maar weinig herinneren. "Ik was zo veel dingen die gaande waren aan het verwerken, dat alles is vervaagd uit die tijd."

Loslaten

Daarom wilde de zangeres nu terug naar Portugal, om daar haar nieuwe ep op te nemen. "Zodat ik eindelijk die nare tijd kon loslaten en een fijne ervaring heb en alles opnieuw kan doen wat ik toen miste. Vandaar deze ep, vandaar dat we op clubtour gaan door deze zalen, de zaaltjes waar mijn eerste tour was, waar ik ook niets meer van weet."

Miss Montreal, die in eerdere interviews vertelde dat ze vlak voor haar doorbraak een abortus onderging, spreekt over een "trip down memory lane". "Om alles te verwerken en het eindelijk eens een plek te geven en trots te worden en zijn op die tijd, tien jaar geleden. Er staan hele persoonlijke liedjes op de ep. Ik hoop dat jullie me nu wat beter snappen en misschien een extra gevoel krijgen bij mijn liedjes, deze ep en deze tour, wat allemaal in oktober gaat komen."