Makers Alles is Liefde verlaten jury Dutch Academy For Film

Zij hebben dit gedaan omdat hun speelfilm Publieke werken, vorig jaar genomineerd voor tien Gouden Kalveren, geen enkele voordracht verzilverd zag.

Dat meldt Van Gestel in de Volkskrant zaterdag. Hij wil verder weinig toelichting op zijn besluit geven: "Dat is te pietepeuterig." Hij stelt niet perse tegen het Academy-systeem, dat drie jaar geleden werd ingevoerd, te zijn. "Het is net zo goed of slecht als een jurysysteem. Belangrijk is dat het festival staat voor dé Nederlandse film en tot diep in de provincies doordringt. Ik denk dat het beter kan."

Het nieuwe stemsysteem werd drie jaar geleden ingevoerd. Mensen die deel uitmaken van de filmsector kunnen lid worden van de Academy en stemmen voor de Gouden Kalveren. Dit nieuwe systeem, gemodelleerd naar de Oscars, verving drie jaar terug het jurysysteem dat eerder veel kritiek kreeg.

Niet op televisie

De Dutch Academy For Film (DAF) heeft inmiddels zo'n zeshonderd leden. Hoeveel mensen hiervan hebben gestemd voor de Kalveren, wil DAF niet zeggen. De meeste nominaties gingen dit jaar naar het epos Brimstone van Martin Koolhoven en het drama Tonio van Paula van der Oest.

De Gouden Kalveren worden op 29 september uitgereikt, op de slotavond van het Nederlands Film Festival. De ceremonie wordt dit jaar voor het eerst in lange tijd niet op televisie uitgezonden. Wel is er een TV Show met Ivo Niehe die terugblikt op het festival.