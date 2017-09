Tom Jones stelt optredens in Amerika uit 'op medisch advies'

Jones zou woensdag beginnen aan een reeks van 21 concerten in de Verenigde Staten. Hij haalt de shows in mei en juni in. "Tom biedt zijn fans zijn oprechte excuses aan", valt te lezen in een verklaring. "Hij kijkt ernaar uit iedereen in 2018 weer te zien."

Wat de Sex Bomb-zanger mankeert, is niet bekend. Jones ging door een diep dal na de dood van zijn vrouw Linda, maar pakte zijn werk eerder dit jaar weer op. Deze zomer toerde hij door Europa en het Verenigd Koninkrijk.