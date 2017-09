Brand uitgebroken bij deelnemer klusprogramma House Rules NL

"De brandweer is tot de conclusie gekomen dat de brand is ontstaan bij werkzaamheden aan het dak. Wij zijn niet in de buurt van het dak geweest", zegt een woordvoerder van Net5, dat de derde reeks van House Rules NL vanaf 26 september uitzendt. "Het zijn niet de klussers geweest die aan het dak hebben gewerkt, maar een externe partij."

De werkzaamheden en opnames voor het klusprogramma waren een paar dagen voor de brand al achter de rug. Maandag werden de kluswerkzaamheden afgerond, op woensdag vonden de laatste opnamen plaats. Vrijdag ging de externe partij aan de slag met het dak, aldus Net5.

Heel triest

De zender en producent Skyhigh TV vinden de brand "heel triest" voor de bewoonster Paulien, die met haar vriendin Dinie deelneemt aan House Rules NL. "We leven heel erg mee met de kandidaten, het is heel triest voor Paulien wat er is gebeurd met haar huis."

Wat de consequenties van de brand zijn voor House Rules NL, dat eindigt met een grote liveshow, is nog niet duidelijk. "We moeten kijken of en hoe dit gevolgen heeft voor het programma."

Net5 en Skyhigh TV volgen de ontwikkelingen op de voet. "Het is nog zo vers, eerst moet de schade worden geïnventariseerd. Dan wordt het een verzekeringskwestie, vervolgens gaan wij kijken of er nog een rol voor ons is weggelegd. Vanuit de productie is er goede begeleiding, we zijn nauw verbonden met dit voorval."