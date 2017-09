Martin Koolhoven werkt aan misdaadthriller over Jakarta

"Ik werkte tien jaar geleden aan een film over Raymond Westerling, die zuiveringsacties uitvoerde op Zuid-Celebes", vertelt de regisseur. Hij heeft voor dat project veel onderzoek gedaan naar de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië.

"Er waren na 1945 heel veel belanghebbenden in dit proces, en heel veel perspectieven. Ik kreeg toen het idee om deze periode op een wat meer abstracte manier uit te beelden: een thriller met drie verschillende personages en evenzoveel perspectieven."

De historische context van de onafhankelijkheidsstrijd dient als achtergrond voor het verhaal. "De meeste Japanners hadden Indonesië verlaten, de Britten waren verantwoordelijk voor het herstellen van de orde maar wilden zo snel mogelijk weg en Nederland weigerde ondertussen de soevereiniteit van het jonge land te accepteren", schetst de regisseur.

Sexy thriller

Het project heeft als werktitel Batavia, al belooft Koolhoven "de titel nog te veranderen. Het wordt een spannende, sexy thriller, met femmes fatales, duivelse verraders, corrupte politie en imperfecte helden."

De regisseur trekt zelf een vergelijking met zijn laatste film Brimstone. "Het verhaal wordt complex en is vermoedelijk weer niet-lineair verteld. Maar ik heb nog geen besluit genomen over de exacte vorm die het verhaal gaat krijgen."

Opnames

Het is niet duidelijk wanneer de opnames van Batavia van start gaan. Koolhoven gaat het project weer realiseren met zijn vaste producent Els Vandevorst. Brimstone, die eerder dit jaar in de Nederlandse bioscopen draaide, was de eerste film in acht jaar van de regisseur. De Engelstalige western vertelt over een demonische priester die het op een onschuldige vrouw heeft gemunt.

De film oogstte het afgelopen jaar, na de grootse premiere in Venetië, succes over de hele wereld en kreeg vrijdag negen Gouden Kalveren-nominaties.