Avrotros zet Peter de Bie op non-actief wegens praten met Omroep Max

Dat is de omroep in het verkeerde keelgat geschoten. Een vertrouwensbreuk noemt AVROTROS het.

De Bie, die al jaren op zaterdagochtend het succesvolle radioprogramma De Nieuwsshow presenteert met Mieke van der Weij, bekijkt het wat luchtiger. ''Ik zou sowieso stoppen per 1 januari'', zegt Peter tegen het AD.

''De omroep was flauw van mij, ik van de omroep. De redactie vond stoppen een slecht idee. Daarop heb ik namens de redactie en presentatie contact gezocht met Omroep MAX om daar het programma voort te zetten.''

AVROTROS-woordvoerder Eric Dekker noemt dit 'niet netjes'. ''Peter zou tot zijn pensioen, tot 1 januari 2018, De nieuwsshow blijven presenteren, maar wil blijkbaar overstappen en houdt zich niet aan de afspraken.''

De omroep is overigens niet bang dat De nieuwsshow aan kracht verliest met het vertrek van De Bie. ''De kracht van het programma ligt in het format. De toon, de onderwerpen en rubrieken. We zijn ervan overtuigd dat we met twee nieuwe presentatoren nog steeds succesvol kunnen zijn.''

Bij Omroep MAX-baas Jan Slagter zijn De Bie en Van der Weij in ieder geval welkom. ''Wat mij betreft in hetzelfde tijdslot van de zaterdagochtend", aldus Slagter. "Heel triest eigenlijk dat het op deze manier moet, want wat voor verschrikkelijks heeft hij nou eigenlijk gedaan?"