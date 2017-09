Lucky Fonz III schrijft klassieke muziek

Dat zegt de zanger woensdagavond tegen 3 voor 12 Radio.

Zijn eerste modern-klassieke liedcyclus heet The Secret Diary of Nora Plain, en wordt zaterdagmiddag voor het eerst ten gehore gebracht op festival Intro The Great Wide Open, dat komend weekend plaatsvindt.

Lucky Fonz III, die in het echte leven Otto Wichers heet, schreef deze met hoornist/componist Morris Kliphuis. De cyclus wordt gezongen door Nora Fischer en de muziek wordt gespeeld door het Ragazze strijkkwartet en jazzdrummer Remco Menting.

Surveillance

Het muziekstuk gaat over zelfbeschikking in tijden van heftige surveillance. Lucky Fonz III: "Nora Plain is een vrouw die in haar dagboek schrijft dat ze de hele tijd in de gaten wordt gehouden door camera’s, door Facebook, door familie en relaties, en hoe ze daarmee omgaat."

Het thema houdt de zanger persoonlijk bezig: "Ik ben erg gefascineerd door de vraag: 'Wat doet het met de mens, de wetenschap dat je altijd in de gaten wordt gehouden?'"

Het nieuwe album van de zanger en de bijbehorende tour staan gepland voor november.