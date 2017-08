Jeroen van der Boom vond poppenshow SBS niet goed genoeg

"We zijn te groot gegaan. Het programma duurde te lang en er zaten te veel poppen in", zegt Van der Boom in De Telegraaf.

"De stemmen waren goed, de poppen ook, maar we hadden harder moeten zijn." De personages hadden elkaar meer moeten afzeiken, denkt de presentator. "Maar op tv durfde ik dat niet en vertelden de poppen vooral moppen. Gerard Joling was bij ons netter dan in het echt."

"Ach, mislukkingen horen erbij", gaat de presentator verder. Woensdag is hij voor het eerst te zien met zijn nieuwe programma Designdroom. "Ik schud dan mijn hoofd en ga weer door. Misschien dat ik het ooit nog eens probeer, op een andere manier, maar voorlopig niet."