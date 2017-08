Historisch drama Tokyo Trial volgende maand in première op NFF

De hoofdrollen in dit Engelstalige project worden gespeeld door Marcel Hensema, Hadewych Minis en Porgy Franssen.

Hensema speelt de rol van de Nederlandse rechter Bert Röling (1906-1985), een van de twaalf juristen die tussen 1946 en 1948 probeerden een oordeel te vellen over de Japanse oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zeven verdachten werden ter dood veroordeeld. Röling worstelde gedurende het proces, dat bijna drie jaar duurde, regelmatig met zijn rol binnen het tribunaal. De uitspraken van de rechters zijn vooral in Japan nog steeds omstreden. Critici stellen dat van een eerlijk oordeel geen sprake kon zijn omdat de winnaars van de Tweede Wereldoorlog het proces stuurden.

Minis speelt de Duitse pianiste Eta Harich-Schneider, met wie Röling in Japan bevriend raakte. Franssen vertolkt de rol van de Nederlandse topambtenaar die het proces volgde. De drie Nederlandse acteurs zijn in de film te zien naast grote internationale sterren als Jonathan Hyde (Titanic), Paul Freeman (Raiders of the Lost Ark) en Irrfan Kahn (Life of Pi, Slumdog Millonaire).

Internationale film

Het is de eerste grote internationale film voor de 79-jarige Verhoeff en zijn eerste productie sinds de boekverfilming Brief voor de koning uit 2008. Het scenario is mede geschreven door Kees van Beijnum (De Heineken Ontvoering).

Tokyo Trial is vanaf 14 december te zien in de Nederlandse bioscopen. Een vierdelige serie die Verhoeff maakte van het materiaal was eerder te zien op Netflix. Het Nederlands Film Festival vindt plaats van woensdag 20 tot en met vrijdag 29 september in Utrecht.