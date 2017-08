Irene Moors ziet einde TV Kantine naderen

Dat ze met Carlo Boszhard aan het alweer negende seizoen van de TV Kantine werkt, vindt Moors "onvoorstelbaar". "Maar er komt een moment dat je niet meer iedereen na kunt doen; misschien wel na tien jaar. Wij zeggen dan dat er te veel trekkers en plakkers aan te pas moeten komen, om alles er nog een beetje strak uit te laten zien."

"Om het postuur nog een beetje in de buurt te laten komen" zijn er de laatste jaren steeds meer gastacteurs te zien in de TV Kantine. Zo was Elise Schaap in het achtste seizoen te zien als Sylvie Meis en kroop Jim Bakkum in de huid van Dave Roelvink.

Uitstapje

Voor Moors, die vorig jaar overstapte van RTL naar SBS, is het programma "echt een uitstapje". "Ik wilde niet dat mijn overstap naar SBS het einde van het tv-duo Carlo en Irene zou worden." Moors mocht niet als presentatrice, maar wel nog als actrice aan de slag voor RTL. "Dit is iets wat we samen nog kunnen doen."