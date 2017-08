Coldplay schrijft lied voor slachtoffers van orkaan Harvey

Dat meldt CNN. "Deze is omdat we allemaal zijn opgegroeid met de liefde voor countrymuziek, en natuurlijk denken we daar aan als we naar Texas gaan", zei frontman Martin voorafgaand aan het nummer in het Hard Rock Stadium in Miami.

"Dit is een nieuw nummer dat we maar één keer zullen spelen. Het heet Houston", vervolgde hij.

De mannen van Coldplay willen op een later moment alsnog hun concert in Houston geven. Wanneer dat is, wordt later bekendgemaakt.