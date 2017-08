Schrijver Özcan Akyol denkt dat er een 'defect in zijn hoofd zit'

Dat vertelt de Eus-schrijver in een interview met HP/De Tijd. Akyol zegt dat hij zijn geweten soms kan uitschakelen. "Ik heb echt momenten dat ik gewetenloos ben en mezelf boven alles en iedereen stel. En dat is wel vaak in combinatie met drank. Maar het komt en het gaat en dat is juist het problematische. Ik ben vooral zelfdestructief, maar ook naar anderen."

De 33-jarige Zonen van Eus-presentator vertelt dat "er altijd een moment komt dat hij iets kapot moet maken". "Ik weet niet waar het vandaan komt. Misschien kan ik niet houden van mensen of me niet binden, maar alles gaat vroeg of laat een keer kapot. Dat is de enige constante factor in mijn leven."

Slaapstoornis

Akyol onthult ook dat hij een "verhoogde bewustzijnsprikkel" heeft. Dat heeft ertoe geleid dat de auteur een slaapstoornis heeft, waarvoor hij wordt onderzocht in het slaapcentrum van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis.

"Zelfs als ik slaap gaan die hersenen maar door. (…) Eigenlijk is het een vorm van hypersensitief zijn. Dat ik voortdurend bezig ben met wat er mogelijk kan gaan gebeuren", aldus Akyol.

"Dit heb ik al vanaf mijn zestiende. Je went er dus aan." De auteur is vanwege zijn stoornis "voor 80 tot 100 procent voor arbeid afgekeurd", vertelt hij in het gesprek. "Want ik ben met mijn stoornis eigenlijk niet in staat om te werken. Dat is vastgesteld door specialisten en iemand van het UWV. Ik zou dus een uitkering kunnen genieten, wat ik niet doe."