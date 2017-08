Sergio Herman krijgt rijverbod na forse snelheidsovertreding

Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst opnieuw rij-examen doen, zowel het theoretische als praktische. Ook moet hij slagen voor een aantal medische en psychologische tests.

Dat heeft de rechtbank in Brugge besloten nadat Herman in september in Damme was geflitst toen hij 105 kilometer per uur reed waar hij maximaal vijftig kilomer per uur mocht.

De straf viel zo zwaar uit omdat de Zeeuw in 2014 al eens door de Gentse politierechter was veroordeeld voor een forse snelheidsovertreding in Maldegem.

Patat

Herman woont met zijn Nederlandse vrouw, televisiepresentatrice Ellemieke Vermolen, in België en bestiert sinds 2014 het restaurant The Jane in Antwerpen.

Hij werd bekend als driesterrenchef van restaurant Oud Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. Sinds 2016 heeft hij in Nederland verschillende zaken met 'patat van culinaire topkwaliteit' geopend onder de naam Frites Atelier.