SBS zendt op 11 en 12 september documentaire uit over Frank Masmeijer

Onderzoeksjournalist Thijs Zeeman volgde de voormalige tv-coryfee een jaar lang.

Masmeijer staat terecht voor betrokkenheid bij de invoer van 467 kilo coke in de Antwerpse haven. Op 13 september volgt de uitspraak in zijn zaak, waarin het Openbaar Ministerie zeven jaar cel tegen hem heeft geëist.

Zeeman sprak voor de reportage ook de naasten van de oud-presentator, onder wie zijn inmiddels ex-vrouw, dochters en schoonfamilie.

Dinges

Masmeijer was in de jaren tachtig en begin jaren negentig een bekend presentator van de NCRV. Hij presenteerde shows als de Holidayshow en Dinges.

Toen hij van de televisie was verdwenen, ging hij in België de horeca in. Masmeijer ontkende aanvankelijk alle betrokkenheid bij de cocaïnesmokkel, maar legde in mei toch een bekentenis af via zijn advocaat bij de rechtbank in Antwerpen.