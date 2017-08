Taylor Swift verbreekt record met nieuwe videoclip

Het vorige record stond op naam van zangeres Adele met de clip van Hello, die op de eerste dag in 2015 bijna 28 miljoen keer werd bekeken.

De nieuwe clip van Swift ging zondagavond in première tijdens de MTV Video Music Awards. In de video refereert de 27-jarige zangeres aan een aantal vermeende conflicten die ze afgelopen jaren had met diverse sterren zoals Kim Kardashian, Kanye West en Katy Perry.

Het nummer Look What You Made Me Do brak eerder al een record op Spotify, waar het op de eerste dag ruim tien miljoen keer werd gestreamd. Het is de eerste uitgekomen single van Swifts zesde album Reputation, dat in november verschijnt.