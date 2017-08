André van Duin genoot in nieuw seizoen nog meer van Heel Holland Bakt

"We hebben ontzettend leuke kandidaten en de finale is heel verrassend", vertelt Van Duin aan NU.nl bij de seizoenspresentatie van de NPO.

"Zelfs wij konden tot op de laatste dag niet raden wie er eigenlijk zou gaan winnen. En er is veel gelachen. Het was weer enig om te doen en ik kijk er met plezier op terug."

De komiek heeft nu twee keer presentatrice Martine Bijl vervangen, die verstek moest laten gaan na een hersenbloeding. De afgelopen tijd werd ze behandeld voor een depressie als gevolg van de hersenbloeding.

Groot fan

De 70-jarige Van Duin hoopt dat Bijl er de volgende keer wel weer bij is. "In principe gaat Martine het weer doen. Het is toch haar programma. Ik was toen zij het presenteerde al een groot fan van het programma en zij deed het zo ontzettend leuk."

"En mocht het niet zo zijn, dan … daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad", aldus Van Duin over het eventueel presenteren van een derde seizoen.

"Maar het is leuk om te doen en Robért en Jannie zijn zulke leuke mensen en de hele ploeg waar je mee werkt ook, dus wat dat betreft heb ik geen enkel bezwaar. Maar Martine staat echt op de eerste plaats."

Het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt is vanaf zondag te zien op NPO 1.