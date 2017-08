Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

De grootste titel die deze week op Netflix verscheen is Rogue One: A Star Wars Story. In deze spin-off van de Star Wars-reeks probeert de rebellenalliantie de plannen voor de Death Star in handen te krijgen. De Death Star is een massavernietigingswapen dat wordt ontwikkeld door het keizerrijk. Dat lukt niet zonder de hulp van Jyn (Felicity Jones), wiens vader verantwoordelijk is voor het ontwerp van de Death Star. Samen met een nukkige droid en een handjevol rebellen en huurlingen begeeft zij zich in het hol van de leeuw.

Series

Alle acht seizoenen van That ‘70s Show staan nu op Netflix. In deze razend populaire sitcom volgen we een aantal tieners en hun ouders in de fictieve stad Pointplace in de jaren '70.

De horrorserie The Mist is gebaseerd op een verhaal van Stephen King. Hierin schuilen een aantal Amerikanen in een supermarkt na een buitenaardse invasie.

Daarnaast verschenen er deze week weer nieuwe afleveringen van Shooter, Rick and Morty en Chesapeake Shores.

Films

Familie en komedie

Hail, Caesar! van de gebroeders Coen is een komische en kleurrijke ode aan het Hollywood van de jaren '50, met supersterren als George Clooney, Scarlett Johansson en Channing Tatum.

Johnny Depp speelt in de actiekomedie Mortdecai een excentrieke kunsthandelaar op zoek naar een schilderij dat hem steenrijk kan maken. Een wasmachinereparateur probeert na een gevangenisstraf van zeven jaar in het reine te komen met zijn gezin in het aangrijpende Vlaamse drama Offline.

In het met zes Oscars bekroonde drama Forrest Gump speelt Tom Hanks een simpele ziel, die onbedoeld een grote invloed heeft op de Amerikaanse geschiedenis. Leonardo DiCaprio probeert als charmante meesteroplichter FBI-agent Tom Hanks te slim af te zijn in Steven Spielbergs luchtige misdaadfilm Catch Me If You Can.

In Bad Grandpa .5 volgen we het team van Jackass tijdens het schieten van de pranks voor Bad Grandpa. De losgeslagen vriendengroep van Adam Sandler, Kevin James en Chris Rock is terug in Grown Ups 2. In de Disney-film The Incredible Journey moeten twee honden en een kat samenwerken om de gevaren van de Canadese wildernis te overleven.

Actie en thriller

In Malavita belandt een criminele familie geleid door Robert de Niro en Michelle Pfeiffer in een getuigenbeschermingsprogramma, maar het valt niet mee om hun duistere verleden achter zich te laten.

Point Break is een remake van de gelijknamige actiefilm uit 1991 waarin een FBI-agent infiltreert bij een bende extreme-sporters die hun vaardigheden gebruiken om gewaagde overvallen te plegen. In de actiethriller Man on a Ledge dreigt een van corruptie beschuldigde ex-agent van een gebouw af te springen, maar niet alles is wat het lijkt.

Sciencefiction, horror en fantasy

In de stripverfilming Death Note krijgt een scholier een mysterieus boek in handen met een duistere kracht: iedereen wiens naam in het boek wordt geschreven, sterft niet veel later een gruwelijke dood. In de horrorfilm Hide and Seek vindt een jong meisje na de dood van haar moeder troost bij een denkbeeldig vriendje. Maar wat onschuldig begint, neemt al snel angstaanjagende vormen aan.

Een reddingsteam wordt er op uitgezonden om hulp te bieden aan een ruimteschip dat terug is gekeerd uit een zwart gat in de griezelige sciencefictionfilm Event Horizon.

Documentaires

In de documentaire El Sicario, Room 164 klapt een huurmoordenaar in dienst van een Mexicaans drugskartel uit de school over zijn schokkende werkzaamheden. UFO-expert Steven Greer onderzoekt in Unacknowledged aan de hand van getuigenissen en geheime documenten of buitenaardse wezens onze planeet bezoeken.

In Bad Rap praten een aantal getalenteerde Aziatische rappers over de vooroordelen die ze tegenkomen in de muziekwereld. Meer rappers in de docu Feel Rich,waarin hiphopsterren als The Game en Fat Joe praten over het belang van een gezonde levensstijl. In Alive and Kicking volgen we de revival van swing, een dansstijl die zijn oorsprong vindt in de roerige jaren '20.

Stand-up comedy en cabaret

Theo Maassen legt op meedogenloze wijze relaties, godsdienst en het Nederland van de 21e eeuw op de pijnbank in zijn voorstelling Zonder Pardon. In Alles Komt Goed vertelt Najib Amhali verhalen uit zijn leven die even herkenbaar als grappig zijn. Freek de Jonge wisselt bijzondere verhalen af met bijzondere liedjes in zijn show Als Je Me Nu Nog Niet Kent.

De onnavolgbare Bert Visscher heeft ambitieuze plannen voor een vliegveld in zijn prettig gestoorde theatershow Zelden Zoiets Gezien. Rake grappen over relaties en ontroerende liedjes wisselen elkaar af in Van Jewelste van Sara Kroos. Guido Weijers maakt zijn fans weer aan het lachen in zijn vijfde solovoorstelling V.

In Zo Goed Als Nieuw neemt voormalig DWDD-cabaretier Pieter Derks op geheel eigen wijze de actualiteiten op de hak. De New Yorkse comédienne Lynne Koplitz neemt geen blad voor de mond in haar Netflix-special Hormonal Beast.

